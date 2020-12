Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò furiosa contro Dayane Mello, interviene Francesco Oppini (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda perde le staffe in diretta al Grande Fratello Vip con Dayane: "Sono sconvolta".

L'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è davvero giunta al capolinea? Complici i nuovi ingressi nella casa di Cinecittà, che hanno decisamente spostato gli equilibri, le due concorrenti si sono rese protagoniste di un'accesa lite in diretta che ha provocato una rottura tra loro che pare essere definiiva.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti, scontro al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 28 dicembre 2020 su Canale 5, Alfonso Signorini ha mostrato a tutti la reazione di Dayane dopo la nomination di Rosalinda a Sonia Lorenzini. La modella brasiliana, a grande sorpresa di tutti, ha accusato e criticato pesantemente la giovane attrice, che è rimasta letteralmente sconvolta per il comportamento assunto da quella che credeva fosse una sua grande amica.

Subito dopo la clip, la Mello ha provato a giustificarsi affermando: "Stare in mezzo a loro due non è stato semplice, mi sarebbe piaciuto coinvolgerle entrambe, ma Rosalinda ha preso un'altra strada. La sua nomination mi ha spaventata". Parole che hanno fatto infuariare la Cannavò che ha prontamente replicato: "Da parte mia c'è stato sempre un comportamento lineare, ho sempre rispettato le sue scelte. Oggi sono più consapevole, faccio le mie scelte. Quindi forse sono un giocattolo vecchio da mettere da parte, non vado più bene per lei".

In difesa di Rosalinda è arrivato l'ex gieffino Francesco Oppini, che in collegamento dallo studio del Grande Fratello Vip ha dichiarato: "Finalmente Adua, meglio tardi che mai! Dayane si è avvicinata ai nuovi perché non la conoscono. Lei ad un certo punto prende e sparisce, ti lascia lì come una pezza da piedi. Ho capito che le ho voluto troppo bene e che ho sbagliato io". "Ma che ca**o dici Francesco?? Mi hai spu**anato davanti a tutta Italia!" ha replicato furiosa Dayane cercando di difendersi dalle pesanti accuse del figlio di Alba Parietti.

