Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò furiosa contro Dayane Mello: "Mi sono rotta le pa**e, non ti permetto di..."

Rosalinda affronta Dayane al Grande Fratello Vip, fine di un'amicizia?

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo la diretta del reality show di Canale 5, Rosalinda Cannavò ha deciso di affrontare inaspettatamente la sua amica Dayane Mello e informarla del suo malessere.

Rosalinda Cannavò affronta Dayane Mello al Gf Vip

Rosalinda ha rivelato di essersi sentita trascurata da Dayane. Proprio per questo motivo, la giovane attrice, dopo essersi sfogata con Maria Teresa Ruta, ha deciso di affrontare la modella brasiliana. "Non ti permetto di giocare con i miei sentimenti…Non te lo permetto…Sono stanca e mi sono rotta le pal*e…E’ un gioco ok, ma io non ci so giocare…" ha sbottato furiosa Adua Del Vesco scagliandosi contro la sua amica.

La Cannavò ha poi continuato il suo duro sfogo confessando alla Mello di aver visto in lei un cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti: "Non sei più come le altre volte…E comunque non mi hai reso partecipe delle tue giornate qua dentro…E’ la verità…". Parole molto forti che hanno letteralmente spiazzato e destabilizzato la modella brasiliana.

Dopo essersi confrontata con Dayane, Rosalinda ha raggiunto Sonia Lorenzini, Stefania Orlando e Maria Teresa per sfogarsi su tutta questa faccenda. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ascoltato le parole dell'attrice e poi le ha confessato: "In questi giorni ogni volta che abbiamo parlato ti assicuro che non c’è stata una sola volta in cui lei non ha parlato di te…". Dichiarazioni che però non sono riuscite a far calmare la Cannavò, che ha prontamente replicato asserendo: "Capisco, ma io non l’ho esclusa…".

