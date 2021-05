Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò esausta del bodyshammig: "Dolore per vederti cadere giù..."

Gossip TV

L'ex gieffina sbotta su Instagram: le sue parole contro gli haters.

Stanca degli attacchi sul fisico, Rosalinda Cannavò ha condiviso una storia su Instagram con una lunga didascalia contro coloro che praticano il così detto bodyshaming, ossia "l'atto di deridere/discriminare una persona per il suo aspetto fisico" magari nei confronti di un difetto specifico o causa di un improvviso aumento di peso. A tal proposito, la bella attrice siciliana non ha mai nascosto di aver sofferto di anoressia durante un periodo particolarmente doloroso della sua vita in cui è arrivata a pesare solo 32 chili.

Dopo l'esperienza televisiva del Grande Fratello Vip, l'attrice siciliana si è mostrata spesso sui social senza nascondere le sue forme. Rosalinda appare felice e serena in compagna dell'ex compagno d'avventura Andrea Zenga con il quale sta convivendo da un paio di mesi a Milano. Rosalinda, che in passato era conosciuta come Adua del Vesco ma ha deciso di chiudere con il nome d'arte come con altri aspetti del passato, ha voluto rivolgere un messaggio molto chiaro a tuti gli haters che criticano le sue forme.

C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto “sono più di un solo corpo”.

E ancora:

So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente. Ps: messaggio dedicato a tutti voi che che continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi