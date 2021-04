Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la romantica dedica ad Andrea Zenga

Gossip TV

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno vivendo l'inizio di una storia d'amore perfetta.

L'amore non ha confini... o almeno questa è la speranza quando la passione ci travolge. E travolti dalla passione, innamorati e felici di stare insieme sono Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò i quali, usciti sette settimane fa dalla casa del Grande Fratello VIP senza essere tra i finalisti, hanno proseguito la relazione. Galeotto è stato proprio il reality show di Canale 5, dove all'interno delle mura della casa deve essersi affacciato Cupido che, senza farsi cogliere dalle telecamere accese 24 ore su 24, ha scoccato la freccia sui due concorrenti.

Evidentemente per Rosalinda (entrata nella casa con il nome di Adua del Vesco) la storia decennale con Giuliano Condorelli era arrivata alla fine, anche se deve essere stata un colpo duro per lui scoprirlo di fronte alla televisione. Rosalinda e Andrea sono felici e lo si vede nelle foto della loro relazione (per ora poche) che postano su Instagram. Spicca la dedica con tanto di video che la ragazza ha fatto al suo neo-fidanzato per festeggiare i due mesi insieme. Potete vederla qui sotto ed essere felici per loro, oppure scorrere verso il basso i loro profili Instagram, trovare le vecchie foto con i rispettivi ex partner e commentare le loro scelte come se fossero vostri intimi conoscenti. In quel caso, non sarete i soli.