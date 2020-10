Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello tradiscono Elisabetta Gregoraci, arriva la reazione di Matilde Brandi

Gossip TV

Matilde commenta duramente il voltafaccia delle due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dicono addio alla strategia di Elisabetta Gregoraci e si ribellano al gruppo della stanza arancione. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Matilde Brandi che, sui social, ha criticato le due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Matilde Brandi commenta il tradimento di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip sono crollati tutti gli equilibri. Nella casa, almeno finora, ci sono stati due gruppi, quello della stanza arancione capeggiato da Elisabetta, e quello della stanza blu, formato da Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Guenda Goria. Negli ultimi giorni, però, Rosalinda e Dayane hanno mostrato una certa insofferenza verso il cosiddetto "branco" e hanno espresso la volontà di non farsi più influenzare dalle compagne di gioco.

"Sono stanca, tanto qui dentro tutti pensano alle strategie, da ora io e lei (si riferisce a Adua, ndr) cambiamo e non ascoltiamo nessuno. Io da adesso non ragiono più con l’amicizia, ma con il mio istinto. Se io non mi fido di qualcuno non ci parlo, però se mi piace ci sto insieme, anche se non piace ai miei amici" ha dichiarato la Mello. A farle eco la Cannavò: "Io non mi posso sentire giudicata perché sto conoscendo le persone, ho visto che ci sono dei gruppi. Tu Enock, Elisabetta, Andrea, Pierpaolo siete un gruppo. Io e Dayane c’è ne siamo accorte più volte, non veniamo mai salvate da voi".

La decisione inaspettata di Dayane e Rosalinda, di prendere le distanze dal gruppo della stanza arancione, ha provocato la reazione della Brandi. L'ultima eliminata del Grande Fratello Vip ha commentato sui social il tradimento delle sue ex compagne di gioco affermando: "Questo GF per me mi ha regalato tante persone meravigliose che hanno capito chi sono nel bene e nel male. Ho detto quello che pensavo, ho amato tanto i miei ragazzi che amerò sempre, anche se qualcuno si perde. [Detto questo sono una donna fragile e forte, ma onesta. Ragazze vi voglio bene". Intanto, però, sul web, qualcuno è convinto che le due concorrenti siano solo molto furbe e vogliano sfruttare l’affetto che il pubblico prova per Zorzi per passare dalla parte dei preferiti.

