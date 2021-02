Gossip TV

Dopo le accese discussioni a causa del flirt con Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello fanno pace.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nato un flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che sembra proprio non far piacere a Dayane Mello. La modella brasiliana ha inizialmente ironizzato su questa unione, arrivando a minacciare l’amica di spedire Zenga in Nomination, per poi criticare sempre più aspramente la neo coppia. Dopo tante discussioni, sembra che Rosalinda e Dayane abbiano deciso di fare una tregua, suggellando la pace con un abbraccio e dolci parole.

Gf Vip, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello fanno pace

Di certo non si può dire che la quinta edizione del Grande Fratello Vip sia priva di colpi di scena. A poche settimane dalla Finale, è scoppiato l’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nonostante l’attrice siciliana non abbia mai chiuso la relazione decennale con il fidanzato Giuliano Condorelli. Mentre lui diffida tutto il cast del reality show di Canale5, disattivando i suoi account social nella speranza di non essere più al centro dell’attenzione a causa di questo triste capitolo della sua vita, Rosalinda è lanciatissima nella conoscenza di Andrea, con il quale trascorre la notte abbracciata sotto lo sguardo indiscreto degli inquilini della Casa. L’intesa tra i due concorrenti cresce di ora in ora, e la Cannavò sembra finalmente aver ritrovato il sorriso dopo le pene d’amore sofferte a causa dei dubbi sul Condorelli. Nel frattempo, Dayane Mello è accecata dalla gelosia, vedendo l’amica sempre più intima con Zenga e meno presente per lei. La modella brasiliana ha iniziato a ironizzare su questa unione, arrivando a minacciare non troppo velatamente Andrea di spedirlo in Nomination pur di allontanarlo da Rosalinda, per poi criticare sempre più aspramente la scelta della dolce siciliana.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello accetta la nuova relazione di Rosalinda Cannavò?

L’atteggiamento estremamente possessivo della Mello non è passato inosservato e vari inquilini del Gf Vip hanno dato la loro opinione sulla reazione della brasiliana, mentre molti utenti di Twitter hanno fatto notare come la gelosia sia scaturita anche dalla paura di rimanere nuovamente sola. Paura della quale Dayane ha parlato a lungo, ammettendo di essersi sentita spesso sola al mondo nel corso della sua vita a causa dei suoi traumi passati. Rosalinda, tuttavia, non ha colto questa sfumatura e lamentava il fatto di essere spesso attaccata dalla persona più importante per lei nella Casa. Dopo diverse discussioni, la Cannavò e Dayane hanno fatto pace, suggellando la tregua con un abbraccio. Rosalinda ha chiesto alla modella di tornare nel loro letto, ma lei ha risposto: “Faccio la vagabonda che non torna a casa, sto meglio di là… Non essere triste, questo è un momento per me ed è qualcosa di nuovo stare in un’altra camera, ho bisogno di nuovi stimoli! Smetti di dire parcheggiare, tu stai vivendo la tua storia d’amore e io sono qui […] È un momento bello, devi viverlo perché te lo meriti”. La Mello forse non potrà mai appoggiare questa unione, ma sembra aver fatto il primo passo per non distruggerla.

