Gossip TV

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga trascorrono la notte nello stesso letto, lasciandosi andare a confessioni tenere sul futuro dopo il Grande Fratello Vip.

È sbocciato un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello Vip, poche settimane prima della Finale della quinta edizione. Rosalinda Cannavò, dopo mesi di riflessioni sul rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli, si è lasciata andare con Andrea Zenga sotto gli occhi di milioni di italiani. Nella notte, la coppia si scambia effusioni e baci, lasciandosi andare a confessioni importanti sul futuro dopo il reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò si lascia andare con Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò, la nostra protagonista delle favole di cartone firmate Ares, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip certa di voler costruire un solido futuro con il fidanzato Giuliano Condorelli. La coppia, dopo diversi mesi di lontananza dovuti ad una crisi, è tornata insieme nel corso dell’estate per poi separarsi nuovamente quando la Cannavò ha fatto il suo ingresso nel reality show di Canale5. Il poco tempo a disposizione per parlare di progetti in comune ha pesato molto su Rosalinda, che ha ammesso più volte di nutrire diversi dubbi sulla sua relazione soprattutto alla luce del grande cambiamento che ha compiuto a Cinecittà, spogliandosi dell’identità di Adua Del Vesco per mostrare la vera sé stessa. Giorno dopo giorno, l’attrice siciliana ha perso fiducia nel Condorelli e ha iniziato a nutrire una simpatia particolare per Andrea Zenga. I due gieffini si assomigliano a livello caratteriale e il figlio del noto allenatore non ha mai nascosto di sentirsi molto attratto dalla Cannavò. Al GF Vip si è formata una nuova coppia che, mentre il Condorelli diffida tutti senza eccezioni, sembra intenzionata a viversi questo nuovo amore.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a letto insieme: confessione notture al Gf Vip

La Cannavò è delusa da Dayane Mello, che si è mostrata particolarmente contrariata dal nuovo flirt, e sospetta che lei sia troppo possessiva nei suoi confronti. Per essere certa che i suoi sentimenti siano corrisposti, la siciliana ha deciso di sbilanciarsi nella notte, che ha trascorso nel letto con Zenga. “Io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito. Ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo […] Secondo me è anche destino sai?! Sai che io sono molto credente e in certe cose ci credo, hai visto che prego sempre”, ha ammesso Rosalinda, come ripota Biccy.

Il gieffino ha preso tempo, forse troppo timido per sbilanciarsi dopo pochi giorni, ma ha fatto capire di essere altrettanto preso dalla Cannavò: “Te l’ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”. Come concludere uno scambio così appassionato di confidenze e confessioni romantiche? La Cannavò ha deciso di tirare in ballo Dayane, per essere certa che Zenga abbia apprezzato maggiormente il loro bacio che quello scambiato con la modella! La competizione è nell’aria e quando si tratta di Dayane siamo certi che non ci saranno sconti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.