Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sempre più complici: il Web esplode

La prova di recitazione ha mostrato la complicità nata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta e il web osanna la nuova coppia del Grande Fratello Vip.

Tra i primi concorrenti entrati nella Casa del Grande Fratello Vip, e dunque che da più tempo condividono gli spazi di Cinecittà, ci sono Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. I due gieffini hanno costruito un bel rapporto di complicità, senza nascondere la grande stima che nutrono l’uno per l’altro. Quando, a causa di una prova di recitazione, Zelletta e Rosalinda si sono mostrati particolarmente vicini, Twitter è esploso sperando nella nascita di una nuova coppia.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta: la nuova coppia del Web

Si sa che il popolo del Web ha la ship facile e in un programma come quello del Grande Fratello Vip è impossibile non iniziare a tifare la nascita di nuove coppie. Quando la produzione ha messo alla prova i concorrenti della quinta edizione con una prova di recitazione, durante la quale tutti avrebbero dovuto interpretare la scena più iconica del film Titanic, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sono stati la coppia più credibile della serata. Tra i due gieffini si è creata un’alchimia molto profonda, dopo diversi mesi di reclusione.

Andrea e Rosalinda sono tra i pochi a non aver mai avuto una vera e proprio discussione, e ad aver permesso l’uno all’altra di conoscersi nel profondo. Forse anche grazie al loro carattere introverso e sensibile, Zelletta e la Cannavò sono riusciti a comprendersi anche nei momenti di tensione e si sono sempre supportati l’uno l’altra. Nelle ultime ore, Rosalinda ha avuto una crisi dovuta al fatto di non sentire più il feeling che l’ha legata per dieci lunghi anni al fidanzato Giuliano Condorelli.

Dunque, quando l’attrice e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono lanciati nell’interpretazione per superare la prova, il popolo del Web ha notato la potenza di questa alchimia e ha iniziato a tifare per la nascita di una nuova coppia con moltissimi messaggi su Twitter. Certamente la notizia non farà piacere a Natalia Paragoni e a Giuliano, ma si tratta di pura finzione… Almeno per il momento!

