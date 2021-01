Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò crolla dopo il messaggio del fidanzato: "Non è la prima volta che succede"

Gossip TV

Rosalinda confida al Grande Fratello Vip i suoi dubbi sulle intenzioni di Giuliano.

In vista del prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno avuto la possibilità di sentire i propri cari. Rosalinda Cannavò ha sentito la sua famiglia, che le ha riportato un messaggio molto importante da parte del suo fidanzato Giuliano. Un messaggio che ha fatto crollare la giovane attrice.

Rosalinda Cannavò in crisi al Gf Vip per il fidanzato Giuliano

Parlando con la sua amica Giulia Salemi, Rosalinda le ha rivelato che durante la telefonata con la sua famiglia, la sorella le ha detto qualcosa di molto importante sul fidanzato Giuliano. Il ragazzo, infatti, avrebbe mandato un messaggio ai genitori della giovane concorrente del Grande Fratello Vip in cui ha chiesto loro di interrompere per il momento i rapporti.

La decisione di Giuliano ha mandato in crisi la Cannavò, che ha dichiarato: "Non è la prima volta che succede, io me l'aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c'entrano niente". E ancora: "Ogni volta che c'è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo".

Leggi anche Nuovo sfogo di Andrea Zenga al Gf Vip

Andrea Zelletta ha cercato di tranquillizzare Rosalinda, la quale ha affermato che, nel momento in cui ha provato a riavvicinarsi e chiarire con Giuliano, lui l'ha lasciata: "Io sono rimasta a Milano perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita". Nella discussione sono intervenuti anche Pierpaolo Pierpaolo Pretelli e Giulia, che le ha consigliato di farsi valere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.