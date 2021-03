Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò convocata dal PM per il suicidio di Teodosio Losito e il caso Ares

Gossip TV

Rosalinda Cannavò è stata convocata dalla Procura in veste di testimone del Pubblico Ministero per il suicidio di Teodosio Losito e il caso Ares.

Nel corso delle prime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra hanno mosso accuse decisamente pesanti alla Ares Film. La nostra principessa delle favole di cartone ha fatto il nome di Teodosio Losito, sceneggiatore di fiction che si è tolto la vita circa due anni fa, arrivando ad insinuare che tra la sua morte e la Ares ci sia un collegamento piuttosto evidente. Così, Rosalinda è stata convocata in Procura dopo la fine del reality show di Canale5, dove dovrà testimoniare per il Pubblico Ministero su uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi mesi.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò convocata dal PM per il caso Ares

Rosalinda Cannavò ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip come Adua Del Vesco, permettendo al pubblico di conoscere a poco a poco la sua vera natura. La gieffina si è spogliata dei panni del suo alter ego, rivelando di aver vissuto una sequela di favole di cartone con Gabriel Garko ma anche con Massimiliano Morra, che l’ha querelata proprio pochi giorni fa. I fan del reality show di Canale5 sono rimasti con il fiato sospeso quando Adua e Massimiliano, parlando del loro rapporto, hanno fatto confessioni shock sulla Ares Film.

La casa di produzione è stata accusata di far vivere i suoi protetti come in una vera e propria setta, causando danni inimmaginabili alla psiche degli attori. Rosalinda, infatti, non ha escluso che i suoi disturbi alimentari fossero provocati proprio dallo stress di dover vivere una vita di facciata per volere della Ares, per poi lanciare la stoccata finale tirando in ballo Teodosio Losito. Il noto sceneggiatore di fiction si è tolto la vita circa due anni fa e la Cannavò ha insinuato, neppure troppo velatamente, che potrebbe essere stata la Ares a spingerlo a compiere questo gesto.

“Io non credo sia stato un suicidio, ma di istigazione. Se fossi rimasta lì avrei fatto la sua stessa fine”, ha dichiarato Rosalinda gelando i telespettatori. Ora, stando a quanto rivelato da Il Tempo, la Cannavò sarebbe stata convocata in qualità di testimone dal PM proprio per il caso Ares e Losito: “Essendo stata convocata nella veste di testimone dal Pubblico Ministero, ha l’obbligo di dire la verità spiegando chi sarebbero l’artefice di tutto, altrimenti rischi di incorrere nel reato di false dichiarazioni al PM. D’altro, se in tv si può fingere e si possono dire anche cose non vere, di fronte all’autorità giudiziaria le recite non sono concesse”. L'ex gieffina è pronta a dire tutta la verità, come fa sapere attraverso le sue Ig Stories che citano una delle frasi pronunciate da Garko durante il suo coming out in diretta Tv.

