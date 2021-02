Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello: "Ha esagerato, io non ho mai sparato a zero" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda sbotta al Grande Fratello Vip dopo la discussione con Dayane.

La nomination di Rosalinda Cannavò non è per niente piaciuta a Dayane Mello, che ha accusato la giovane attrice di aver agito di strategia. Proprio quest'ultima, stanca di essere giudicata dalla modella brasiliana, si è lasciata andare a un duro sfogo con Samantha De Grenet.

Lo sfogo al Gf Vip di Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero tosta per Giulia Salemi, che è stata nominata da tutti i concorrenti compresa la sua amica Rosalinda. Il gesto della giovane attrice non è piaciuto neanche a Dayane che, subito dopo la diretta, non ha perso occasione di dire la sua e criticarla duramente.

A distanza di alcune ore dalla diretta del Gf Vip, la Cannavò si è lasciata andare a un duro sfogo con la De Grenet in cui ha ammesso tutto il suo dispiacere nel vedersi rimproverata dalla Mello per la sua Nomination alla Salemi: "Ci vogliamo bene ma io non ho mai sparato a zero [...] Ma io ho un'amica o una nemica? Invece di mettere pace fra me e lei ha solo esagerato".

Dopo aver ascoltato con attenzione le parole di Rosalinda, Samantha ha cercato di rassicurarla invitandola a confrontarsi con Dayane e chiarire la sua scelta di nominare Giulia: "Ma una tua decisione non può mettere in dubbio quanto voi vi volete bene". "Io non devo dare giustificazione a nessuno, chi vuole esserci nella mia vita c'è" ha prontamente risposto la giovane attrice mostrandosi così ferma sulla sua posizione.

