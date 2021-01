Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò confessa: "Sarebbe stato finto dire ti amo" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda torna a parlare del suo delicato rapporto con il fidanzato Giuliano.

L'incontro al Grande Fratello Vip con Giuliano Condorelli ha letteralemente destabilizzato Rosalinda Cannavò. Sfogandosi con Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, la giovane attrice si è lasciata andare alle confidenze riguardo la proposta del fidanzato.

La confessione di Rosalinda Cannavò dopo l'incontro al Gf Vip con il fidanzato Giuliano

Rimasta in veranda con Tommaso, Stefania e Maria Teresa, Rosalinda è tornata a parlare della sua relazione con Giuliano. Scendendo nel dettaglio, la giovane attrice ha spiegato ai suoi compagni di gioco cosa ha significato rivedere il fidanzato al Grande Fratello Vip ed ascoltare la sua proposta: "La mia consapevolezza è cambiata, sto analizzando tante cose".

La Cannavò, infatti, dopo il confronto al Gf Vip con il fidanzato, sembra avere ancora tanti dubbi che la tormentano: "Non posso dare di più se non lo sento, anche se ho il senso di colpa [...] L'ho perdonato per un tradimento, noi ci siamo sempre detti tutto e l'onestà è fondamentale". "Forse lui si aspettava altro" ha affermato la Ruta cercando di capire anche il punto di vista di Condorelli.

"Lui mi ha dato tutto, adesso mi aspetto qualcosa da me... sono rimasta sorpresa di me stessa" ha aggiunto Rosalinda provocando la reazione di Tommaso, che le ha domandato: "Ma tu lo ami?". "Sarebbe stato finto dire ti amo, dobbiamo vederlo insieme quando saremo fuori...La chiave la voglio ma la verità si vedrà quando saremo soli" ha concluso la giovane attrice siciliana.

