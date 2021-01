Gossip TV

Rosalinda Cannavò torna a parlare del rapporto con Dayane Mello, dopo le incomprensioni al Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò torna a parlare di Dayane Mello, dopo aver allentato drasticamente i rapporti con la modella brasiliana. Conclusa l’esperienza in Cucurio, l’attrice siciliana parla delle sue sensazioni sul percorso al Grande Fratello Vip e sulla difficoltà di riportare la sua amicizia con Dayane ai fasti di poche settimane fa.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò in crisi

La lite tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha scosso i fan del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana ha trascorso alcuni giorni del Cucurio dopo aver perso nella sfida a squadre a Capodanno. Avendo vissuto diverse settimane di tensione a causa del suo rapporto con la Mello, la gieffina ammette di essersi sentita molto più libera in sua assenza. Secondo Rosalinda, infatti, il loro rapporto è ancora esistente dal momento che l’affetto non si può cancellare in un battito di ciglia.

È evidente che entrambe tengano a questa amicizia, ferita nel profondo dopo i fraintendimenti sulla questione Mario Ermito. La Cannavò non ha perdonato Dayane per aver riportato in modo errato alcune confidenze al concorrente del Gf Vip e aver creato una situazione difficile per lei. “Io sono combattuta. Perché le voglio bene e le voglio credere, perché sono sempre quella che dà una possibilità, faccio così con tutti”, ha confessato Rosalinda a Stefania Orlando. La presentatrice ha messo in evidenza che il gesto di scrivere una lettera per la Mello è stata una buona idea, dal momento che il carattere focoso della brasiliana lascia poco spazio alla discussione pacifica.

Le confessioni di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip

Nonostante i sentimenti contrastanti che Rosalinda sembra provare nei confronti dell’amica, è certo che la lontananza abbia migliorato non poco l’umore della siciliana. “Io sto lottando con me stessa, da un lato c’è la me ferita che ha sentito quelle cose… Dall’altro lato vedo lei che è una persona sensibile, e mi dispiace non vederla sorridere e stare male”, ha continuato la Cannavò.

Sebbene d’accordo con la gieffina, la Orlando ha fatto notare che la sensibilità va dimostrata anche riuscendo ad immedesimarsi nell’altra persona, qualità che Dayane non sembra possedere appieno. “Vorrei vivermi tutto serenamente… Nel Cucurio ero libera, non avevo ansia e il fatto di tornare qui è pesante dopo quattro mesi, dopo che ci sono state discussioni con al centro lei. Non è colpa di nessuno, caratteri diversi, ma ora è pesante. Ora sto capendo perché lì sono stata bene” ha dichiarato Rosalinda, appoggiata da Giulia Salemi che ha vissuto in prima persona il cambiamento dell’attrice durante la separazione da Dayane.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.