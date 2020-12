Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "Amo Dayane Mello, nella mia totale sincerità le ho detto tutto a lei" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda si lascia andare a un lungo sfogo con Giulia Salemi.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello non riescono più a trovare un punto d'incontro. La giovane attrice del Grande Fratello Vip, provata dai duri confronti avuti con la sua amica si è lasciata andare a un lungo sfogo con Giulia Salemi in cui le ha confessato di essere innamorata della modella brasiliana.

Rosalinda Cannavò apre il suo cuore al Gf Vip

Dopo l'ultimo confronto con Dayane, Rosalinda ha deciso di parlare con Giulia per raccontarle del riavvicinamento avvenuto nel pomeriggio. "Le voglio tantissimo bene ma cedo molto. So che da alcuni punti di vista non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo lingue diverse. Io sono andata anche oltre oggi, l'ho abbracciata" ha dichiarato la giovane attrice sorprendendo l'influencer.

La Cannavò ha confessato alla Salemi di aver compreso il comportamento della Mello anche se ha ancora molti dubbi. "Io ho compreso lei ma non so se lei ha compreso me. A me non interesse che sia giusto, ma che lei mi abbia capito. Nella mia totale sincerità le ho detto tutto a lei. Non è questione di gelosia..." ha affermato l'attrice riferendosi all'amicizia nata nella Casa del Gf Vip tra la modella brasiliana e Sonia Lorenzini. "Per me l'amicizia è come l'amore, in un certo senso sono innamorata di Dayane, non so se mi spiego. Io la amo con tutto il mio cuore. Posso avere delle reazioni eccessive, forse sbagliate ma sono sincera".

Parole sincere che hanno colpito Giulia, che l'ha definita un'anima bella e pura. Adua Del Vesco ha concluso il suo sfogo affermando di apprezzare molto chi vuole proteggerla e chi le dà consigli, ma ritiene che alcuni lati del suo carattere non cambieranno mai: "Io non cambierò mai rimarrò sempre la persona che sono [... Ho fuori delle persone che mi amano così come sono".

