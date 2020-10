Grande Fratello Vip: rissa sfiorata nella notte tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso e Francesco spaventano tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Gli animi dei concorrenti nella Casa di Cinecittà sono sempre più infuocati ma, a volte, niente è come sembra.

Rissa sfiorata al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Tutto è successo nella notte quando Tommaso ha esortato Francesco a non nascondersi più e ad ammettere tutto ciò che ha detto davanti alle telecamere: "Basta, dì le cose come stanno. Dille davanti a tutte le telecamere". Un comportamento che ha infastidito il figlio di Alba Parietti che ha invitato il giovane influencer milanese a non parlare di più: "La finisci di parlare?".

Zorzi, non contento, ha continuato a provocare Oppini, che si è tolto la giacca avvicinandosi pericolosamente al giovane. Solo l’intervento di Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah ha evitato il peggio. Il tutto è accaduto anche sotto lo sguardo della contessa Patrizia De Blanck e della showgirl Elisabetta Gregoraci che si sono mostrate visibilmente provate.

A svelare il mistero della lite, poi, sono stati proprio Tommaso e Francesco. Di fronte alla reazione spaventata dei compagni, i due hanno prima riso e poi si sono battuti il cinque mentre gli altri Vip non hanno gradito molto. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno legato molto nella Casa, hanno organizzato uno scherzo che è riuscito alla perfezione. "Siete due idioti", ha commentato l'ex di Flavio Briatore mentre la contessa De Blanck non ha potuto fare a meno di ridere divertita dall’idea dei ragazzi.

Ricordiamo che per Tommaso questi non sono giorni per niente tranquilli. Il giovane influencer milanese continua a stare al centro delle polemiche e di numerose discussioni con Adua Del Vesco. I due concorrenti avevano già litigato durante la diretta del Gf Vip condotta da Alfonso Signorini, poi la discussione è proseguita nei giorni a seguire, con insulti e accuse reciproche.

