Grande Fratello Vip, retroscena shock sulla Finale: "Mentre eravamo a cena è arrivata la Polizia"

Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis rivelano a Barbara d'Urso di aver ricevuto la visita della polizia durante la cena per la Finale del Grande Fratello Vip.

Si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi. I Vipponi si sono lasciati andare a lunghi festeggiamenti notturni, forse dimenticando che fuori dalla Casa non sono permessi assembramenti. Ospiti di Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis rivelano che la loro cena è stata interrotta dalla Polizia, lasciando Barbara d’Urso senza parole.

Grande Fratello Vip, la cena della Finale interrotta dalla Polizia

Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’edizione più lunga nella storia del reality show di Canale5, che ha accompagnato il pubblico per diversi mesi e, ammettiamolo, ha lasciato un grande vuoto. L’influencer milanese è stato festeggiato dai suoi compagni di viaggio, con una cena tutti insieme subito dopo la Puntata. A quanto sembra, tuttavia, alle Autorità non ha fatto piacere sapere che il gruppo di Vipponi ha fatto assembramento senza tenere conto del Covid, dal momento che non si trovano più nel clima protetto della Casa.

A raccontare lo spiacevole episodio è stata Maria Teresa Ruta che, ospite nel salotto di Pomeriggio 5, ha ammesso: “Eravamo quelli che erano dentro la casa, ovviamente tutti con il tampone fatto, come se fosse stato dentro la Casa… Stavamo cenando. È arrivata la Polizia ci ha guardato e ci ha detto ‘questo è un assembramento’. Hanno chiamato la Questura, ci hanno dato dieci minuti di tempo e quindi ci siamo imboscati nelle stanze”.

La versione dei fatti è stata confutata da Giacomo Urtis, che tuttavia ha sottolineato come le Forze dell’Ordine si trovassero sul luogo a causa della presenza di moltissimi fan. Barbara d’Urso è rimasta sconcertata dal racconto, e ha poi chiesto qualche chicca sulla cena. A quanto sembra, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò regna ancora il gelo totale, che non ha saputo spezzare neppure un bicchiere di vino di troppo!

