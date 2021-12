Grande Fratello Vip, retroscena shock su Sophie Codegoni: ''Radiata da Uomini e Donne, fatto cose gravissime''

Gossip TV

Sophie Codegoni è in cattivi rapporti con la redazione di Uomini e Donne? Un retroscena sulla concorrente del Grande Fratello Vip lascia senza parole.

Sophie Codegoni e la redazione di Uomini e Donne sono in pessimi rapporti? Arriva un gossip piccante sulla giovanissima concorrente del Grande Fratello Vip, che risale ai tempi in cui ricopriva l’ambito ruolo di tronista del dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa sarebbe successo e perché Sophie è stata allontanata.

Gf Vip, Sophie Codegoni allontanata da Uomini e Donne?

Sophie Codegoni ha deciso di mettersi alla prova nella casa del Grande Fratello Vip, dimostrando carattere nonostante la giovane età, finendo poi per essere oggetto di pettegolezzi a causa dei suoi scontri con Soleil Sorge e del flirt con Gianmaria Antinolfi. Prima di approdare nella casa più spiata d’Italia, Sophie ha ricoperto la carica di tronista di Uomini e Donne, segnando diversi record come quello per la tronista più giovane di sempre con i suoi 18 anni. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, la milanese ha messo gli occhi su Matteo Ranieri, che è stato la sua scelta. Purtroppo la relazione non ha funzionato e i due si sono detti addio dopo pochissime settimane.

Se inizialmente Codegoni ha preferito non parlare di Matteo e della loro storia d’amore, in Casa l’influencer si è sciolta e ha lanciato pesanti accuse al suo ex. Accuse che Ranieri ha sempre respinto al mittente, senza mai scendere nei dettagli, appoggiato e difeso a spada tratta da tutti i volti noti di Uomini e Donne, compresa l’autrice del programma Raffaella Mennoia. Un comportamento strano, che ha fatto riflettere: è capitato raramente, infatti, che si creassero delle fazioni così nette e che praticamente tutti coloro che hanno messo piede nel programma si schierassero con tale fermezza. A quanto sembra, stando al gossip lanciato da Alessandro Rosica, vi sarebbe una motivazione più profonda per questa presa di posizione derivata, non dal fatto che Matteo è salito al trono del programma, bensì alla scorrettezza commessa da Sophie all’epoca del suo percorso in studio.

''Ricordiamo che è stata radiata da Uomini e Donne, radiata per avere preso in giro la redazione e tutti, perché mentre era con Matteo si vedeva con altri’’, questa l’indiscrezione piccante su Codegoni, non ancora confermata dagli addetti ai lavori. Nel frattempo, l'ingresso in Casa di Alessandro Basciano ha creato scompiglio nel cuore di Sophie, che non può mentire e confida di sentirsi attratta dal gieffino, così come Soleil Sorge, ignara che lontano da Cinecittà, Alex Belli e Delia Duran parlano di lei, asflatati da Silvia Toffanin.

