Grande Fratello Vip, Raffella Fico in lacrime: "Mario Balotelli mi cacciò di casa, non voleva più la nostra bambina"

Gossip TV

La showgirl ha raccontato il doloroso passato della storia d'amore con il noto calciatore.

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl campana, Raffella Fico, ha ripercorso in lacrime la sua storia d'amore con quello che ha definito l'uomo più importante della sua vita, il calciatore Mario Balotelli. Raffella e Mario sono stati legati sentimentalmente nel 2011 e sono stati fidanzati per quasi due anni. Nel luglio del 2021, la Fico ha annunciato essere incinta. La figlia, Pia, nata il 5 dicembre 2012 è stata riconosciuta ufficialmente da Balotelli come figlia sua solamente il 5 febbraio 2014 al termine di una controversia mediatica sfociata in un procedimento giudiziario contro di lui.

A tal proposito, ieri, la 33enne originaria di Cercola, ha dichiarato: "Non sono rimasta incinta all’improvviso.. insieme lo abbiamo cercato, poi non voleva più, mi cacciò via di casa. La nostra è stata una relazione troppo affollata, molte persone ci hanno messo il becco". La Fico ha spiegato di essersi recata in Inghilterra per poter parlare con lui: "Era dentro casa – ha raccontato piangendo – non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni , mi ha chiesto scusa”. Adesso i rapporti sono decisamente migliorati, siamo sereni.. anche lui ama da morire Pia".

"Mario è stato un amore totalizzante, ho avuto altre storie dopo ma non sono mai stata innamorata allo stesso modo. È un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”, ha dichiarato la gieffina.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.