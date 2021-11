Grande Fratello Vip, Raffaella Fico vuota il sacco: "Soleil mi ha insultata e io la porto in tribunale"

Gossip TV

L'ex gieffina Raffaella torna all'attacco contro Soleil.

Non c'è pace per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. La giovane concorrente, che continua a essere bersaglio di critiche nella Casa, è stata denunciata dall'ex gieffina Raffaella Fico che, intervistata da Nuovo, ha raccontato la sua versione dei fatti.

La verità di Raffaella Fico

Soleil è la protagonista assoluta della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il comportamento arrogante dell'influencer, però, non è andato giù a Raffaella che, una volta uscita dalla famosa Casa di Cinecittà, ha deciso di denunciarla. "L'ho denunciata, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno" ha confessato l'ex di Mario Balotelli alle pagine di Nuovo.

Come riporta Biccy, la Fico ha parlato anche del loro turbolento e difficile rapporto nato al Gf Vip: "Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua".

Alfonso Signorini informerà Soleil della dura decisione presa da Raffaella? Intanto, l'ex gieffina ha colto l'occasione per dire la sua anche sull'ex Balotelli: "Nessun rancore verso di lui. Ho sofferto, ma nella vita si va avanti".

