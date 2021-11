Grande Fratello Vip, Raffaella Fico si scontra con la madre di Soleil Sorge a Pomeriggio 5

Gossip TV

In collegamento con Pomeriggio 5, Raffaella Fico discute animatamente con Wendy Kay, madre di Soleil Sorge.

Raffaella Fico ha deciso di prendere misure forti contro Soleil Sorge, rea di averla offesa pubblicamente e di aver leso alla sua dignità di madre e donna. La questione è finita al centro delle discussioni al Grande Fratello Vip e Barbara D’Urso ha voluto approfondire nello studio di Pomeriggio 5. Qui, la showgirl partenopea si è scagliata contro la madre di Soleil, Wendy Kay.

Grande Fratello Vip, Raffaella Fico contro Wendy Kay!

Raffaella Fico e Soleil Sorge si sono scontrate più volte nella casa del Grande Fratello Vip, fino all’eliminazione della showgirl partenopea, la meno votata al televoto settimanale. Raffaella ha deciso di denunciare Soleil per una frase offensiva pronunciata più volte dall’influencer milanese, ammettendo di voler difendere la sua dignità e reputazione anche agli occhi della figlia Pia, che ha compreso perfettamente l’insulto pronunciato da Soleil. Barbara D’Urso ha deciso di approfondire la delicata questione legale, invitando nel suo studio di Pomeriggio 5 Wendy Kay, madre della bionda gieffina, e parlando in collegamento con Raffaella.

“Ma tu ti sei chiamata con la parola con la B da sola, usando una canzone che lo ripete. Hai usato quel brano in un video su Tik Tok. Questa parola è giocosa e non significa più ‘poco di buono’. La usiamo anche tra care amiche in America ed è una parola che si usa per scherzare. Nel gergo è usatissima, in tutte le canzoni rap c’è e adesso ovunque. Canzoni della quale la signora approfitta per fare video di sé stessa. Soleil ha usato un termine giocoso in un contesto giocoso, quindi non deve scusarsi”, ha spiegato Wendy come riporta Biccy.

La Fico non si è lasciata incantare dalle giustificazioni della donna e ha sparato a zero su Wendy e Soleil, ammettendo: “Vedo che il sorriso abbonda sulla bocca di tutti. Secondo me però c’è poco da ridere. Tu Barbara che sei una madre come me penso che mi capirai […] Vedo che è una cosa di famiglia quella di urlare e parlare sopra alle altre persone. Quella parola è molto offensiva e significa ‘poco di buono’. Mia figlia frequenta la scuola americana e ha capito tutto, così come io so bene l’inglese, ho amiche statunitensi. Io sono rabbrividita, tra madre e figlia non c’è differenza […] Vedo arroganza, non c’è umiltà, gentilezza e garbo. Mi rendo conto che sono cose lontane da loro. Signora dovrebbe avere umiltà e chiedermi scusa”, ha tuonato Raffaella.

A #Pomeriggio5, si accende il confronto tra Raffaella Fico e la mamma di Soleil Sorge

https://t.co/9z1zt9sD7p — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 1, 2021

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.