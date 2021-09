Grande Fratello Vip, Raffaella Fico pronta a entrare nella Casa: "Non mi piacciono le persone che..." (VIDEO)

Gossip TV

Raffaella Fico nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Raffaella Fico è una concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ed ex gieffina è pronta a mettersi in gioco e viversi al meglio questa nuova esperienza televisiva, proprio come ha rivelato nel suo video di presentazione.

Il video di presentazione di Raffaella Fico

Dopo Tommaso Eletti, sul profilo ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip è stato pubblicato il video di presentazione di Raffaella Fico. "La mia massima aspirazione nella vita? Ne ho davvero tante. Il mio motto è vivi e lascia vivere" ha dichiarato la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Arriverò alla fine del gioco? Non lo so, chi vivrà vedrà. Non vorrei mai trovare in Casa delle persone che chiacchierano troppo e a sproposito, a me non piacciono" ha confessato Raffaella "Se penso di trovare l'amore nella Casa? Mai dire mai nella vita".

Ricordiamo che i 22 concorrenti del Gf Vip 6 sono: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri

