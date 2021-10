Grande Fratello Vip, Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge? L'indiscrezione

Gossip TV

Amedeo Venza rivela: "Raffaella ha denunciato Soleil sia a livello penale che civile".

L'assenza in studio di Raffaella Fico non è passata inosservata ai telespettatori del Grande Fratello Vip. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza. Secondo l'esperto di gossip, l'ex di Mario Balotelli, una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, avrebbe denunciato Soleil Sorge per delle presunte frasi razziste.

Soleil denunciata da Soleil per delle frasi razziste? L'indiscrezione di Amedeo Venza

A pcohi giorni dalla sua eliminazione al Grande Fratello Vip, Raffaella avrebbe denunciato Soleil. Le ultime indiscrezioni, lanciate da Amedeo Venza, parlano di una denuncia sia a livello penale che civile: "In questi giorni, già da lunedì, mi avete scritto in tanti per chiedermi che fine avesse fatto Raffaella Fico. Lei non era presente nella puntata. Io non conoscendola mi sono informato bene e mi sono informato".

"La realtà è che ho scoperto una cosa abbastanza grave. Pare che lei ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile, quindi una cosa pesante. Se ne parlerà in puntata? E soprattutto Soleil verrà messa al corrente? Vediamo se la diretta interessata conferma" ha confessato Venza sui social.

Alfonso Signorini metterà al corrente la Sorge di quello che sta succedendo fuori la Casa del Gf Vip? Intanto, Raffaella è tornata sui social per ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuta e supportata in questa esperienza: "Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all".

