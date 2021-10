Grande Fratello Vip, Raffaella Fico dopo l'eliminazione è scomparsa, ecco le sue parole

Gossip TV

La showgirl campana rompe il silenzio sui social.

Raffaella Fico, l'ultima eliminata del Grande Fratello Vip, non ha presenziato in studio durante l'ultimo appuntamento con il reality e non c'è stato alcun cenno da parte di Signorini sulla showgirl campana. Sull'ex compagna di Mario Balotelli, si stava creando un vero e proprio caso, in quanto, oltre a non essere in studio con gli altri ex gieffini, l'ex gieffina era sparita anche sui social.

Da qualche ulteriore indiscrezione, pareva addirittura che la showgirl fosse in guerra con il programma ma non c'è niente di vero. La Fico ha rotto il silenzio proprio oggi ed è stata ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi.

"Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all", ha scritto l'ex gieffina su Instagram. La showgirl, durante la sua permanenza nella Casa, ha avuto diversi scontri con Soleil Sorge ma anche con Miriana Trevisan e l'opinionista Sonia Bruganelli, proprio in merito alla Sorge. Quest'ultima, ha festeggiato l'uscita della Fico ballando e cantando e la stessa showgirl ha ammesso che avrebbe avuto piacere a rientrare proprio per vedere la faccia che avrebbe fatto l'ex corteggiatrice.

Per le dinamiche della Casa, la 32enne campana era sicuramente un concorrente interessante anche perché è sempre stata l'unica (o quasi) a ribellarsi alla Sorge e soprattutto ad affrontarla faccia a faccia.

