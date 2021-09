Grande Fratello Vip, Raffaella Fico contro Soleil Sorge: "È grave quello che ha detto" (VIDEO)

Gossip TV

Soleil viene accusata dai suoi compagni di gioco di aver usato parole razziste al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è finita al centro delle polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Alcune frasi pronunciate dall'influencer italo-americana nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef considerate razziste dagli stessi concorrenti.

Soleil Sorge sotto accusa al Gf Vip

Dopo lo scontro tra Samy e Alex Belli, Ainette Stephenes si è scagliata contro Soleil Sorge per difendere il modello. Durante la discussione, però, l'influencer ha utilizzato un'espressione considerata poi razzista dalla maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip: "Ma la smettete di urlare come delle scimmie?".

La frase di Soleil non è passata inosservata a Raffaella Fico che, in cucina con Jessica Selassiéne alcuni Vip, ha dichiarato: "Per me è grave. Non puoi dire scimmietta, è un'offesa razzista una roba del genere [...] Se siete stati chiamati scimmiette è un'offesa razzista. Soleil è molto intelligente, contestualizza quello che dice. È un'offesa ragazzi, ma scherziamo. Dobbiamo dare il buon esempio, venerdi questa cosa si dice. Io lo dico. Bisogna contare fino a dieci prima di dire le cose".

Riferendosi poi a Samy, Raffaella ha dichiarato: "Gli ha dato dell'ignorante? Lui non è italiano. Bisogna avere rispetto". Il comportamento e le pesanti accuse mosse dai concorrenti del Gf Vip hanno provocato una nuova reazione di Soleil: "Razzismo? Ma stiamo scherzando. Io l’ho detto nel contesto generale, mica riferito ad una persona. Anche Alex urlava, quindi mi riferivo a chi ha alzato la voce. Soprattutto ad Ainett perché era lei quella che urlava maggiormente, ma era un discorso generale".

