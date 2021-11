Grande Fratello Vip, Raffaella Fico a ruota libera su Alex Belli e Soleil Sorge: "Forte attrazione tra loro"

Gossip TV

L'ex gieffina Raffaella commenta il rapporto nato al Gf Vip tra Soleil e Alex.

Raffaella Fico è tornata all'attacco contro Soleil Sorge. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso al Grande Fratello Vip e non ha perso occasione per dire la sua anche sul tanto discusso rapporto nato nella Casa tra Alex Belli e l'influencer italo-americana.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più intimi, parla Raffaella Fico

Il percorso di Raffaella al Grande Fratello Vip è stato caratterizzato anche dagli accesi scontri con Soleil. Con la loro ironia pungente e schiettezza, infatti, le due concorrenti della sesta edizione del reality show se ne sono dette di ogni. "Credo che le cose vadano contestualizzate dove è giusto farlo, ma Soleil è furba. Lei spara a zero su tutti, poi quando le fai notare l’errore passa da vittime. Inizia a dire ‘io non intendevo quello, anzi non mi mettete certe idee in bocca’. Spara a zero, ma riflette su ciò che dice, perché vuole colpirti. Ha un carattere particolare che in casa non piace a tutti. Dentro l’hanno votata quasi tutti, da fuori non si ha la percezione. Signorini ha fatto bene a bacchettarla, perché ne spara una dietro l’altra e non ha nemmeno il garbo di chiedere scusa" ha dichiarato l'ex gieffina a Casa Chi.

"A me non piacciono le persone false" ha continuato la Fico "Purtroppo in quella casa mi esponevo soltanto io quando c’era qualcosa che non andava. Gli altri si attaccavano dietro di me e si nascondevano. Sapevano che andavo avanti io e non si esponevano. Questa cosa mi ha fatto stufare. Non mi piace chi si nasconde e non si mette in gioco. Altrimenti è inutile lamentarsi alle spalle".

Leggi anche Nicola Pisu sta male, i gieffini lo deridono!

Soleil è finita al centro del gossip anche per il suo rapporto speciale nato nella Casa del Gf Vip con Alex. Un rapporto, però, che secondo Raffaella andrebbe ben oltre l'amicizia: "Io che ho vissuto fin dall’inizio ho notato un certo interesse. Era palese fin dall’inizio. Sei chiuso lì dentro e con la mancanza d’affetto, se ti piace qualcuno puoi cedere. Però io da donna single non mi permetterei mai di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un ragazzo impegnato non dovrebbe permettersi. Io comunque credo che ci sia qualcosa tra loro due. Un conto è l’amicizia, un altro sono i baci e gli abbracci anche sotto le coperte. C’è una forte attrazione tra i due e forse qualcosa in più. C’è questo trasporto e lo si vede quando si guardano e stanno insieme. Traspare quando stai bene con qualcuno e noi della casa lo abbiamo visto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.