Grande Fratello Vip, "Questo non mi basta": la reazione inaspettata di Rosalinda Cannavò alla dedica del Fidanzato

Rosalinda Cannavò, dopo il video dedica del fidanzato Giuliano al Grande Fratello Vip, continua a nutrire dubbi sul suo futuro.

Rosalinda Cannavò ha ricevuto una gradita sorpresa nel corso della Puntata del Grande Fratello Vip, emozionata per le bellissime parole del fidanzato Giuliano Condorelli. Conclusa la diretta, tuttavia, l’attrice siciliana ha dei ripensamenti ed esprime tutti i suoi dubbi sulla relazione ai concorrenti del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò scossa dal Video del Fidanzato

Continua la travagliata riflessione di Rosalinda Cannavò sulla sua storia d’amore con Giuliano Condorelli. Da quando l’attrice siciliana ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, il suo fidanzato ha espresso solidarietà e approvazione per il percorso, anche quando i baci saffici con Dayane Mello lo hanno fatto vacillare. La Cannavò, da parte sua, ama moltissimo Giuliano e non smette di ribadirlo sebbene non riesca a nascondere i suoi dubbi.

Rosalinda si è sfogata con Cecilia Capriotti, che sembra aver preso piuttosto a cuore le sorti della gieffina e si è prodigata in consigli d’amore, confessando di trovare bizzarre che dopo 10 anni di relazione il Condorelli non voglia impegnarsi in una convivenza. Ad alimentare i dubbi della Cannavò ci ha pensato l’intenso percorso al Gf Vip, un percorso che l’ha fatta crescere e maturare, mettendola davanti al fatto di non essere più l’ingenua giovane che è entrata a Cinecittà con tanta paura nel cuore.

I dubbi di Rosalinda al Grande Fratello Vip

Spogliata delle favole di carta che hanno accompagnato la sua carriera, Rosalinda sa cosa vuole e non ha intenzione di aspettare. Per questo, dopo aver riflettuto sulla clip che Giuliano le ha dedicato in occasione del loro anniversario, la gieffina sembra essere nuovamente tornata sui suoi passi e ha ammesso di nutrire ulteriori dubbi.

“Io sono la certezza per lui, sai. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta più e non lo vorrei mai. Noi abbiamo passato periodi davvero brutto e adesso voglio fare chiarezza. Non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci tornavo insieme, però ho questi dubbi”, ha confessato l’attrice ad Andrea Zelletta. Cosa accadrà dopo la fine del Gf Vip?

