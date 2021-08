Grande Fratello Vip: quando inizia

Gossip TV

Tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Lunedì 13 settembre 2021, al via la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show sarà condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini con Adriana Volpe Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda per ben 13 settimane, per un totale di 21 puntate. L'allungamento del programma o la chiusura anticipata del programma, ovviamente, dipenderà dagli ascolti. Anche quest’anno ci sarà il doppio appuntamento settimanale di lunedì e venerdì, ma non per tutte e 13 le settimane, ma solo per 8. Nelle altre 5 settimane, di venerdì sera, andranno in onda degli speciali.

Sono stati già annunciati i due primi concorrenti ufficiali della sesta edizione: la cantante lirica Katia Ricciarelli e l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

L'appuntamento con la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci aspetta lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5.

