Grande Fratello Vip: "Quando c'è la chimica non ci sono freni", Stefania Orlando spiazza Selvaggia Roma (VIDEO)

Nuove confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nuove confessioni al Grande Fratello Vip. Stefania Orlando e Selvaggia Roma hanno parlato dei legami nati nella Casa di Cinecittà e, inevitabilmente, il discorso è caduto sull'amicizia speciale di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Stefania Orlando spiazza Selvaggia Roma al Gf Vip

Stefania si è confidata con Selvaggia. La Orlando, incuriosita dalla nuova concorrente del Grande Fratello Vip, le ha domandato: "Se dovessi trovare qualcuno qua dentro ti lasceresti andare? Guarda che qua dentro sono nate tantissime coppie, che durano ancora". "Chissà, sono molto esigente, ma sarebbe bello" ha affermato l'ex protagonista di Temptation Island.

La Orlando ha poi spostato il discorso sul rapporto speciale nato nella Casa del Gf Vip tra Elisabetta e Pierpaolo confermando nuovamente il suo pensiero: "Non credo che dalla parte di lei ci sia abbastanza attrazione, quando c'è la chimica non ci sono freni". "Tu sei una sognatrice comunque" ha prontamente risposto la Roma. "Ammetto che mi piacerebbe essere testimone di un nuovo amore qua dentro" ha confessato la conduttrice.

Selvaggia, sentendosi libera di aprire il suo cuore e raccontarsi, ha rivelato a Stefania di essere rimasta scottata da alcune sue storie passate: "Sai io forse avevo trovato una persona, ma non è andata come speravo. [...] Faccio fatica a trovare persone semplici, vedo tanta apparenza". "Serve anche questo, bisogna sempre analizzarsi e pensare a quello che si è sbagliato. [...] Ed è il motivo per cui si rimane sempre con poche persone, se li conti su una mano sei fortunata" ha concluso la cantante.

