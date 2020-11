Grande Fratello Vip, Pupo su Elisabetta Gregoraci: "È utile al gioco perché divide, fa discutere"

Gossip TV

L'opinionista parla della partecipazione di Elisabetta al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Maria Teresa Ruta. A commentare la partecipazione dell'ex moglie di Flavio Briatore è l'opinionista Pupo che, intervistato dal settimanale Chi, ha detto la sua sul comportamento assunto dalla showgirl nella famosa Casa di Cinecittà.

La confessione di Pupo su Elisabetta Gregoraci al Gf Vip

Il Grande Fratello Vip è entrato ormai nel vivo ed è tempo di fare bilanci. Una delle protagoniste indiscusse del reality show di Alfonso Signorini è sicuramente Elisabetta su cui si è espresso Pupo: "Per me lei è sincera, ha delle inibizioni ma è utile al gioco del Grande Fratello Vip perché divide e fa discutere e fa parlare".

L'opinionista del Gf Vip ha voluto dire la sua anche sul presunto accordo tra la Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore: "Di sicuro ha un accordo con Flavio Briatore, il suo ex marito, che la spinge a contenersi, ma ha anche pudore nei confronti di suo figlio". Ricordiamo che la conduttrice di Battiti Live è stata spesso criticata per il comportamento ambiguo assunto nei confronti di Pierpaolo Pretelli, che invece pare essersi preso una bella cotta per lei.

Antonella Elia invece, che non perde mai occasione per stuzzicare e provocare Elisabetta in diretta al Grande Fratello Vip, ha dichiarato: "La giudico nella casa, non certo come persona. Non le credo quando illude Pierpaolo. Ho sbagliato a dire che è una gatta, perché in realtà è una volpe".

