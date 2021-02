Grande Fratello Vip, "Pupo e Giulia Salemi sono della stessa agenzia quindi...": Gaia Zorzi insinua spietata

Gossip TV

Gaia Zorzi difende suo fratello Tommaso dalle accuse di Pupo, che si è scagliato contro l'influencer milanese durante l'ultima Puntata del Grande Fratello Vip.

Gaia Zorzi non permette a nessuno di offende gratuitamente l’adorato fratello Tommaso. Mentre l’influencer milanese si trova alle prese con un lungo chiarimento con Maria Teresa Ruta, la sorella del gieffino si scaglia parcamente contro Pupo, lanciando una grave accusa all’opinionista del Grande Fratello Vip.

Gaia Zorzi si scaglia contro Pupo dopo la Puntata del Gf Vip

Gaia Zorzi è entrata nel cuore degli spettatori del Grande Fratello Vip, che sono rimasti incantanti dall’incredibile rapporto di complicità che Tommaso ha con sua sorella. La giovane è molto attiva sui social e non si è mai tirata indietro nel difendere pubblicamente suo fratello dalle accuse del pubblico e dei concorrenti del reality show di Canale5. Il carattere frizzante e l’ironia tagliente della piccola di casa Zorzi, hanno incuriosito molto Alfonso Signorini, che ha fatto intendere di volere a tutti i costi la giovane nella prossima edizione. Il commento piuttosto velenoso che Gaia ha riservato a Pupo, tuttavia, potrebbe stravolgere i piani del presentatore.

Nel corso dell’ultima Puntata del Gf Vip, Tommaso e Stefania Orlando sono intervenuti a gamba tesa sul rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo i due concorrenti, infatti, l’italo-persiana starebbe avvelenando questa storia d’amore a causa della sua pesantezza, che la porta a scontrarsi con l’ex Velino anche per inezie. “Volete dire che non è vero che state sempre a discutere? Vi si sente dino alle sei di mattina. Se Pierpaolo non ti parla per più di tre minuti, ti arrabbi!” ha tuonato la Orlando.

Io un mese fa: non capisco proprio la denuncia fatta da Naty Paragoni al gf.



Io dopo le frasi di pupo ieri 🤪 pic.twitter.com/s9gBz0plRY — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 9, 2021

Pupo ha attaccato Zorzi per il suo cinismo nei confronti di semplici liti di una coppia innamorata, e a Gaia non sono piaciuti affatto i commenti del cantante. La sorella di Zorzi ha tuonato su Twitter, arrivando anche a mettere velatamente in discussione la buona fede di Pupo e delle sue ramanzine: “Le frasi che riceve Tommi in puntata sono le cattiverie vere. Ringrazia che Pupo e Giulia sono nella stessa agenzia, quindi non si beccherà mai parole del genere”, ha risposto Gaia ad un’utente troppo insistente. Nel frattempo, Tommaso ha chiarito con Maria Teresa Ruta anche se, conoscendo i due concorrenti, sembra improbabile che il loro rapporto tonerà facilmente ad essere quello di una volta.

