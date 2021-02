Grande Fratello Vip, Pupo critica duramente Tommaso Zorzi: "Sei cinico, stratega e molto egocentrico"

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello Vip critica il comportamento assunto da Tommaso nei confronti di Giulia.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non riescono più a nascondere la loro insofferenza nei confronti di Giulia Salemi. Un comportamento che non è per niente piaciuto all'opinionista Pupo che, durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha accusato l'influencer di essere cinico e stratega.

Pupo contro Tommaso Zorzi, le pesanti critiche al Gf Vip

Alfonso Signorini ha iniziato la puntata del Grande Fratello Vip parlando del rapporto tra Giulia e Pierpaolo Pretelli e mostrando alcune clip in cui Tommaso e Stefania mettono in evidenza la pesantezza e il vittimismo dell'influencer: "Nessuno è contro di te, ma sei pesantissima. Basta con questo vittimismo". Nel giro di pochi minuti nella Casa è scoppiata una lite anche con Pierpaolo che ha provato a difendere la sua amata, ma invano.

"Pierpaolo non rigirare la frittata, ogni volta che finisce una puntata, c’è una tarantella, sembra di essere a Dawson’s Creek!" ha dichiarato Zorzi visibilmente infastidito e appoggiato dalla Orlando: "Volete dire che non è vero che state sempre a discutere? Vi si sente fino alle sei di mattina Se Pierpaolo non ti parla per più di tre minuti, ti arrabbi!". Stanco dell'omertà del resto del gruppo, Signorini è sbottato: "Ha ragione la Orlando, molti di voi confabulano nelle stanze e qui state zitti, siete generici. Maria Teresa ci sono i filmati, non fate una bella figura".

Leggi anche Andrea Zenga conteso da Rosalinda Cannavò e Alessia Zelletta

A criticare il comportamento assunto da Tommaso nei confronti di Giulia ci ha pensato Pupo: "Io credo che Tommaso e Stefania non facciano una bella figura. Tommaso sei cinico, sufficientemente cattivo, abbastanza stratega, molto egocentrico, perfetto per far parte del nostro mondo perché noi tutti siamo un pò cosìB. envenuto nel mondo dello spettacolo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.