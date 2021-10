Grande Fratello Vip, pronti ad entrare due nuovi concorrenti: ecco quando

Gossip TV

Due nuovi inquilini in procinto di varcare la porta rossa del Gf Vip: ecco chi sono e quando entreranno.

E' ufficiale. Due nuovi concorrenti si apprestano ad entrare nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo poco più di un mese dalla data d'inizio. Saranno Alessandro Rossi e Antonella Fiordalisi a raggiungere i Vip nella Casa più spiata d'Italia.

Alessandro Rossi, romagnolo, classe 1991 è il fidanzato della vulcanica showgirl Francesca Cipriani. Durante l'edizione in corso, lo abbiamo visto raggiungere la sua fidanzata già due volte suscitando reazioni di incontrollata eccitazione dell'ex Pupa de La Pupa e il Secchione che nell'enfasi di incontralo ha distrutto persino le porte del Grande Fratello. Costruttore edile, Alessandro, stando a quanto rivelano le anticipazioni, resterà solo per qualche settimana. Il suo ingresso è previsto per la dodicesima puntata in onda venerdì 22 ottobre prossimo.

Il secondo concorrente è una donna pronta a scombinare gli animi già infuocati del gentil sesso presente nella Casa. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella di 23anni, nota per essere stata l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island. La bella salernitana ha anche altri ex famosi tra cui, si vociferava, Gonzalo Higuain e Carlo Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. La Fiordelisi è una sportiva italiana della scherma, milita nella Nedo Nadi A2 e nella nazionale Italiana nella sezione Under 20 spada. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada. E' laureata in Scienze Politiche nell’Università degli Studi Giovanni Vanvitelli. La giovane sportiva dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa a Novembre.

