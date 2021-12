Grande Fratello Vip, primo litigio tra Soleil Sorge e Alex Belli: "Falso! Ha detto che non c'era la lingua nel bacio"

Gossip TV

Tra l'influencer e l'attore aria tesissima. Qualcosa si è rotto?

Primo litigio nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Alex Belli. Dopo l'ultimo appuntamento con il reality, i due "amici artistici" stanno avendo incomprensioni continue e l'idillio pare sia stia rompendo ora dopo ora. In serata Soleil e Alex hanno avuto uno scontro molto acceso e l'ex corteggiatrice si è dichiarata stanca di Belli, accusandolo, soprattutto di essere incoerente.

Il motivo, inizialmente futile, ha portato Soleil a rinfacciare ad Alex diverse cose, tra cui il famoso bacio durante la Turandot. Il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di raccontare i loro primi 70 giorni e Belli pare abbia monopolizzato la scena non lasciando spazio agli altri di raccontarsi. Per questo motivo Soleil è inizialmente sbottata. Ecco le sue dichiarazioni riportata da Biccy:

"Hai iniziato a parlare soltanto tu. Davide non ha detto nulla e si è messo seduto. Devi sempre essere al centro e parli sopra gli altri. Tu mi manchi di rispetto. Devo iniziare a dire io tu cosa fai? Hai una mania di protagonismo che è stancante. Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. Io sono protagonista? Sì e tu invece hai la mania tesoro. Che brutto fake che sei. Tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me". Alex, seccato dalle parole di Soleil, ha quindi lasciato la camera.

E non è finita qui perché la Sorge, parlando con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, ha proseguito l'attacco ad Alex non risparmiandosi su nulla:

“Come mai non lo sto sopportando? Perché sto iniziando a vedere delle cose, altro rispetto a prima. Non mi piace come si sta comportando. In puntata io ero in difficoltà. Sono successe delle cose e lui sa benissimo, doveva essere lui a parlare e invece non dice nulla. Quindi io resto in imbarazzo perché lui vuole coprirsi."

"Come durante la Turandot doveva essere un bel bacio scenico. Lui invece è venuto mi ha preso ed ha messo la lingua. Poi in puntata dice ‘non c’era la lingua era un bacio cinematografico’. Ha mancato di rispetto e di onestà intellettuale. Aveva la coda di paglia ed è andato in protezione. Allora basta con gli atteggiamenti fisici e tutto il resto, allontanati da me. Ora fa quello distaccato e vuol far passare che è lui che è distante da me. A me ha ammesso che tra noi c’era qualcosa e ora vuole dimostrare che non è così."

"Io due settimane fa mi sono allontanata per dargli soltanto amicizia - ha continuato Soleil - Lui continuava adire che gli mancavo. Poi sono tornata e dall’amicizia si è preso il braccio. ora vuole rinnegare di essersi preso il braccio. Se la canta e se la suona. Allora stia da solo e la mia complicità non gliela regalo più. Lui è nervoso perché io già prima gli ho detto che a questo punto non c’è più trippa per gatti e che deve raffreddarsi”.

