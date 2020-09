Grande Fratello Vip: primo caso di Coronavirus, la decisione sulla prima puntata del reality

Gossip TV

Un collaboratore di Signorini positivo al Covid-19, slitta la prima puntata del Grande Fratello Vip?

Colpo di scena a poche ore dal debutto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Blogo sarebbe stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus. La persona contagiata non sarebbe parte un concorrente ma farebbe parte del gruppo di lavoro del reality show.

Primo caso di Coronavirus al Gf Vip

Dopo il rinvio di Ballando con le Stelle, questa volta è Mediaset che deve fare i conti con il Coronavirus. Secondo quanto riportato da Blogo, un collaboratore di Alfonso Signorini è risultato positivo al Covid-19. Al momento, però, la produzione non ha fornito conferme o smentite sulla messa in onda della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà il suo esordio stasera lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5. La notizia è arrivata nelle stesse ore in cui si veniva a conoscenza della sospensione di alcuni programmi Rai. I soliti ignoti ed Elisir, infatti, sono temporaneamente bloccati a causa dell'attivazione del protocollo anti-Covid, dopo che sono stati accertate le positività di persone appartenenti al personale esterno che collabora con la produzione dei due programmi tv.

Il portale Blog ci ha tenuto comunque a sottolineare come la macchina del reality proseguirà senza sosta: la prima puntata del Grande Fratello Vip è infatti confermata per stasera: "Ci risulta inoltre che anche nel gruppo di lavoro del GF Vip si sia riscontrato un caso di positività al Covid, il programma sembra comunque confermato per la messa in onda di lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5, si attendono comunicazioni ufficiali in merito".

Il Grande Fratello Vip andrà in onda due volte alla settimana, lunedì e il venerdì sera, come nella passata edizione. Al timone Alfonso Signorini che sarà accompagnato da Pupo e dalla new entry Antonella Elia. I concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa stasera sono: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, invece, entreranno nella Casa durante il secondo appuntamento.

