Grande Fratello Vip, primi scontri tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, l'indiscrezione

Secondo il portale Dagospia, ci sarebbero stati già dei dissapori tra la conduttrice e la moglie di Paolo Bonolis

Primi diverbi tra le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Secondo quanto rivelato dall'autorevole e sempre ben informato portale di Dagospia, tra la conduttrice trentina e la moglie di Bonolis, ci sono stati già alcuni diverbi ancora prima del debutto della nuova edizione, in onda a partire da lunedì 13 settembre prossimo in prima serata su Canale 5.

Secondo quanto spiega il sito diretto da Roberto D’Agostino, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non andrebbero d'amore e d'accordo: “Ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori“. La questione sarebbe nata già nata ancora prima della cena (immortalata dal magazine Chi) con tutto il cast del reality, secondo Dagospia, per "colpa di qualche battutina".

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e la conduttrice trentina ex gieffina, Adriana Volpe, sono state chiamate per sostituire Pupo e Antonella Elia nella sesta edizione del Gf Vip. Il cantautore toscano avrebbe rinunciato per motivi professionali mentre l'ex "ragazzaccia" di Non è la Rai, non sarebbe stata confermata dall'azienda.

Il reality show andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021. Al timone, per la terza volta consecutiva, Alfonso Signorini, che ha promesso un cast stellare che non deluderà le aspettative. Per ora, sono state confermate la cantante lirica Katia Ricciarelli e l'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

