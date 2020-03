Grande Fratello Vip, preoccupazione per Valeria Marini, lei rassicura: "Ho fatto il tampone per il Coronavirus"

Gossip TV

Valeria mostra sintomi di malessere e Fabio Testi si preoccupa: "Hai il Coronavirus?"

L’emergenza Coronavirus spaventa tutti ma i cittadini italiano si stanno impegnando a rispettare le regole per ridurre i contagi e fermare questa pandemia globale. Valeria Marini, che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip qualche giorno dopo lo scoppio dell’epidemia, inizia a riportare sintomi preoccupanti e gli spettatori temono per la sua salute.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini si mostra molto stanca e affaticata: Fabio Testi ha paura che sia contagiata&

Quando il Covid-19 è scoppiato in Lombardia, Valeria era ancora in attesa di varcare la porta rossa di Cinecittà. Per questo, dal momento che la stellare soubrette lamenta sintomi quale l’affaticamento e la spossatezza, in molti si sono chiesti se la Marini non avesse contratto il virus. Lo stesso Fabio Testi, molto preoccupato per la coinquilina, ha chiesto conferma del fatto che Valeria non fosse entrata in contatto con il virus.

La show-girl, tuttavia, ha tranquillizzato tutti asserendo di aver fatto il tampone per il Coronavirus e di essere risultata negativa. I suoi sintomi derivano da un problemino femminile, che la fa stancare molto. Pochi giorni fa, per altro, proprio sul tema menopausa e mestruazioni, Valeria si era scontrata con Antonella Elia, la sua acerrima nemica nella casa del Grande Fratello Vip.