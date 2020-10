Grande Fratello Vip, Polemica per l'eliminazione di Franceska Pepe: Voti truccati dalla Spagna?

Gossip TV

Franceska Pepe eliminata dal Grande Fratello Vip, perde al televoto contro Adua Del Vesco ma il pubblico protesta: voti truccati dalla Spagna per salvare l'attrice.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta è stato decretato l’eliminato della settimana e, con gran stupore di tutti, ad abbandonare la Casa è stata Franceska Pepe. Il pubblico protesta dopo aver scoperto che i fan spagnoli di Adua Del Vesco hanno ‘barato’ al televoto.

Grande Fratello Vip, Franceska Pepe eliminata e scoppia la Polemica

Franceska Pepe è una delle personalità più amata e controversa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella è entrata in Casa portando una ventata di polemica ma anche di indimenticabili siparietti trash, che sono già iconici sul web. Nonostante un inizio di convivenza piuttosto burrascoso, Franceska sembrava aver trovato un equilibrio con Tommaso Zorzi e il pubblico non ha potuto non notare la grande complicità, che si è creata negli ultimi giorni.

Alla luce di tutto ciò, nessuno poteva immaginare che la Pepe avrebbe perso al televoto contro Adua Del Vesco per una percentuale così esigua, che l’ha costretta a lasciare il GF. La modella non è sembrata particolarmente triste per l’eliminazione, dal momento che non ha nascosto di sentirsi ancora esclusa dal gruppo. Il popolo di Instagram e Twitter, invece, si è ribellato immediatamente così come Antonella Elia, nera per l’eliminazione della sua concorrente preferita.

Grande Fratello Vip, i fan spagnoli di Adua Del Vesco hanno barato?

Così è scoppiata una vera e propria polemica sulla validità del televoto. Alcuni utenti hanno trovato strano che Alfonso Signorini chiudesse le votazioni proprio quando a separare Adua e Franceska c’era appena uno 0,1% di differenza. Inoltre, il pubblico non ha gradito il fatto che la Del Vesco sia stata salvata dai suoi fan spagnoli che si sono mobilitati, creando impressionanti catene di televoto mai viste prima.

Sui social, infatti, sono apparse foto di fan iberici che mostrano di aver votato sul sito di Mediaset, dedicato al reality show, con più telefoni contemporaneamente per essere certi che l’attrice messinese potesse rimanere in Casa e continuare il percorso. Inoltre, sul sito web uffciale del Gf Vip è sepcificato che si può votare solo se maggiorenni e che saranno presi in considerazione solo i voti espressi su suolo italiano. Così, il televoto potrebbe essere ridiscusso, alla luce della mancata osservanza delle regole. Aldilà della polemica, che ogni anno si ripresenta per diversi concorrenti, è certo che l’assenza di Franceska a Cinecittà si avvertirà parecchio, soprattutto ora che la modella e Zorzi stavano per diventare preziosi alleati.

