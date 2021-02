Grande Fratello Vip, piovono critiche per Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: il pubblico dice basta

Gossip TV

L'ennesimo incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembra non essere piaciuto proprio a nessuno: piovono critiche sul Grande Fratello Vip.

Continua la telenovelas meno amata dell’ultima stagione televisiva di Mediaset. Stiamo parlando della simpatia nata tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, consumata tra mille polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip, e portata allo stremo anche dopo l’abbandono della showgirl calabrese. Dopo l’ultimo confronto in studio, il pubblico ha detto basta e al malcontento generale si è unita anche Giulia De Lellis che ha tuonato contro Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini al centro delle critiche dopo la Puntata

Alcune soap opera sono destinate a finire ben prima del tempo per mancanza di ascolti, ed è questa la sorte toccata a quella creata da Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. I due inquilini del Grande Fratello Vip si sono avvicinati, durante i primi mesi di permanenza in Casa, sebbene la showgirl calabrese abbia sempre chiarito di non aver intenzioni di creare una storia d’amore con il gieffino. Il Pretelli, nonostante il rifiuto, non ha perso le speranze almeno fino all’annuncio dell’abbandono della Gregoraci, che non ha preso con sportività il prolungamento del reality show di Canale5 e ha preferito lasciare Cinecittà (scelta saggia e più che condivisibile con il senno di poi).

Pierpaolo ha guardato al futuro, investendo tutto il suo innato romanticismo nella conquista di Giulia Salemi. La bella italo-persiana, dopo qualche esitazioni dovuto al fantasma di Elisabetta che sembrava ancora aleggiare in Casa, ha capitolato e il pubblico ha accolto con entusiasmo la nascita dei Pralemi. I due concorrenti del Gf Vip sono una coppia a tutti gli effetti, parlano di futuro e della loro relazione fuori dal programma, tra dure discussioni e riappacificazioni dolcissime.

Giulia De Lellis non risparmia il presentatore del Gf Vip

Dunque, il pubblico ha trovato assurdo e fuori luogo la decisone di Alfonso Signorini di far incontrare, per l’ennesima volta, il Pretelli e la Gregoraci. Non solo, il presentatore ha incoraggiato il gieffino a sbilanciarsi sulla showgirl, dal momento che Giulia non era in collegamento e non avrebbe mai potuto ascoltare le sue parole. Evidentemente entrambi in difficoltà Pierpaolo ed Elisabetta hanno eluso le domande dirette di Signorini e, tornato in Casa, l’ex Velino ha raccontato tutto ciò che è successo in studio alla Salemi. Inutile dire che il pubblico, piuttosto scioccato dal siparietto creato da Signorini, hanno attaccato ferocemente il presentatore del Gf Vip.

Anche Giulia De Lellis si è unita alle critiche, condannando Alfonso per aver spinto Pierpaolo a sbilanciarsi sulla sua ex fiamma mancando del tutto di rispetto all’attuale fidanzata Giulia. “Ma che cose brutte, tristi… “Giulia non c’è”, ah ok quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla? Giulia è la sua attuale fidanzata e lei, Elisabetta, la sua ‘vecchia fiamma’. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò…Che tristezza!”, ha tuonato l’influencer romana su Instagram. Insomma, dopo le ultime critiche che sono piovute copiose, forse Signorini eviterà di chiamare in ballo la Gregoraci che, siamo certi, si sarà stancata quanto noi di assistere a questi teatrini in prima serata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.