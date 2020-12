Grande Fratello Vip, Pierpaolo su Giulia Salemi: "Non voglio correre" ma il web lo attacca

Gossip TV

Il modello pugliese non convince i telespettatori che lo accusano di prendere in giro la bella influencer italo-persiana.

Nella Casa del Gf Vip sembra proprio che sia nata la prima vera coppia dell'edizione. Complice un gioco del Grande Fratello in cui, sotto al vischio e al suono della sirena i Vipponi dovevano scambiarsi un lungo bacio della durata di almeno dieci secondi, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi si sono finalmente sbloccati.

Gf Vip, Pierpaolo su Giulia Salemi: "Non voglio correre" ma il web lo attacca

Trai due, inseparabili da alcuni giorni, mancava solo il coraggio di spingersi verso il fatidico bacio al quale, come prevedibile ne sono seguiti altri nella tarda serata di ieri e nella giornata di oggi. L'influencer italo-persiana ha confessato di provare delle emozioni che non provava da molto tempo e ha ammesso una grande attrazione fisica verso il bel pugliese, sempre oggetto di complimenti da parte di tutte le altre inquiline.

Spinto dall'incalzare di alcune domande di Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, incuriosite e felici che sia nata questa coppia, Pierpaolo non ha potuto fare a meno di confessare che, a differenze delle altre volte, forse riferendosi alla Gregoraci, questa volta non vuole correre. "E' Tutto bello ma voglio andarci con i piedi di piombo" , ha confessato l'ex Velino di Striscia alle sue compagne d'avventura.

Intanto, questa coppia, quella dei "Prelemi", non convince il sempre presente e attento popolo del web. Nelle ultime ore, il Petrelli è infatti sotto accusa per i suoi comportamenti che non convincono i telespettatori. Molti sono certi che Pierpaolo stia "usando" Giulia solo al fine del gioco, dopo aver pianto per la Gregoraci e ammesso anche di sentire la mancanza della sua ex compagna e madre di sua figlia, Ariadna Romero.

