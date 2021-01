Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli torna all'attacco contro Dayane Mello: "Verrà ricordata per le cattiverie che dice"

Gossip TV

Pierpaolo commenta duramente le affermazioni fatte da Dayane riguardo il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Il gioco organizzato da Tommaso Zorzi ha portato molta tensione tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, che ha criticato il percorso di lui al Grande Fratello Vip. Parole dure che hanno destabilizzato il ragazzo, che è tornato a parlarne con alcuni coinquilini.

Pierpaolo Pretelli durissimo contro Dayane Mello dopo lo scontro al Gf Vip

Pierpaolo non ha per niente gradito le affermazioni di Dayane riguardo il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, nel rispondere ad una delle domande di Tommaso, ha sottolineato i suoi dubbi verso l'ex velino di Striscia la Notizia che, a parer suo, si è buttato troppo velocemente tra le braccia di Giulia Salemi dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci.

Dopo un acceso scontro avuto in veranda proprio con Mello, Pretelli ha confessato ad alcuni compagni di gioco la sua volontà di nominare la modella brasiliana nella prossima puntata del Gf Vip. Una scelta sulla quale il ragazzo sembra ormai irremovibile.

Rosalina Cannavò ha cercato di calmare Pierpaolo spiegando come tal volta Dayane utilizzi delle parole troppo forti: "Posso tradurti il suo pensiero? Crede che la gente si ricorderà di te per le tua pseudo storia di prima e quella con Giulia adesso". "Lei allora verrà ricordata per le cattiverie che dice" ha prontamente risposto Pretelli per poi aggiungere "Diceva che eravamo carini e ora tutto questo astio, non mi stupisco più per il suo cambio continuo di opinione".

