Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli svela un retroscena sul rapporto con Giulia Salemi: "Sono molto esigente"

Pierpaolo parla della sua storia d'amore con Giulia dopo il Gf Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più felici e innamorati che mai. Intervistati dal settimanale Chi, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono raccontati senza filtri lasciandosi andare anche a delle confessioni hot sulla loro storia d'amore.

La confessione hot di Pierpaolo Pretelli dopo il Gf Vip

"Essere desiderata tanto da un uomo per un’insicura cronica come me é un’iniezione di autostima" ha esordito così Giulia rivelando quanto sia importante per un'insicura come lei avere accanto una persona come Pierpaolo "Ho fatto dei passi avanti, anzi, dei 'passoni', mi trovo in un momento dove sono a mio agio con il mio corpo, anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in costume da bagno mentre prima mi vergognavo. La miccia è Pierpaolo, ma anch’io mi guardo con gli occhi dell’‘amore, non con gli occhi di prima, quando mi sentivo inferiore, non all’altezza. Mi sento maturata e mi sento valorizzata, miglioro crescendo, come Kim Kardashian (ride, ndr). E’ bello piacersi e sapere di piacere".

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora sono diventati inseparabili. "Ci divertiamo un sacco, ridiamo, scherziamo, é bello avere una ragazza che e anche una tua amica, che é tutto. Ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco" ha confessato l'ex velino per poi lasciarsi andare a una confessione hot sul loro rapporto "Diciamo che sono molto esigente e lei mi accontenta (ride, ndr). Mi ha detto: 'Dalla Casa non sembrava'. Ma lì, davanti alle telecamere, avevo le mani legate!".

A proposito di progetti futuri, Pretelli ha dichiarato: "Quest’estate faremo un salto a Maratea per far conoscere meglio Giulia ai miei genitori e ai miei nonni. C’èuna bella armonia anche da quel punto di vista, sono sereno [...] Tale e Quale Show? Mi piacerebbe". "Ho firmato due importanti contratti come testimonial, raggiungendo un obiettivo che mi ero prefissata. Tornerà Salotto Salemi più grande e importante e voglio fare radio" ha confessato la Salemi.

