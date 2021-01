Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: "Lei mi stimola, se comprende i miei obblighi da padre..." (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo si confronta con Andrea Zelletta riguardo il rapporto nato al Grande Fratello Vip con Giulia.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra procedere a gonfie vele. Tra i due giovani concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, infatti, è scoppiata una travolgente passione che li ha portati a lasciarsi andare a baci e tenerezze sotto le coperte.

La confessione di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Pierpaolo, nel Cucurio insieme ai concorrenti che hanno perso la sfida di Capodanno, è tornato a parlare con Andrea Zelletta dell'avvicinamento a Giulia. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati a parlare attraverso la parete che li divide, e l'ex tronista di Uomini e Donne ha esortato il suo amico a mettere le cose in chiaro con l'influencer.

"Si devono fare dei passi l'uno verso l'altro, tu hai anche un figlio, devi mettere in chiaro le cose fin da subito. Non meriti che le persone possano parlare di deja vu. Bisogna far capire che è una situazione diversa" ha dichiarato Zelletta deciso a far ragionale Pretelli. "Lei mi stimola, mi dice che sono bravo e che devo andare avanti. Pensa alla prospettiva di quello che ci sarà fuori" ha prontamente replicato l'ex velino di Striscia la Notizia dimostrando di provare del reale interesse per la Salemi.

"Se lei capisce le mie esigenze e mie obblighi da padre per me va bene. Ci siamo conosciuti da amici, ha visto la mia parte più naturale" ha infine aggiunto Pierpaolo parlando di un futuro insieme a Giulia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Complici le attenzioni della bella influencer, sembra proprio che il ragazzo sia davvero deciso a viversi questa storia.

