Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: "La mia famiglia non è molto entusiasta della nostra storia"

L'ex gieffino intervistato nel programma radiofonico 'Non Succederà più'.

Una confessione inaspettata, quella rilasciata da Pierpaolo Pretelli a 'Radio Radio'. Intervistato da Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più, l'ex gieffino, finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha ammesso che la sua fidanzata ed ex coinquilina nella Casa, Giulia Salemi, non gode ancora della simpatia della sua famiglia. A quanto pare, la coppia Prelemi può contare sull'affetto e il sostegno di centinaia di migliaia di fan ma non dei parenti stretti del bel modello pugliese.

“La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia - ha dichiarato Pierpaolo - perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice.

"Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.

E ancora:

“Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità. Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid”.

Ai microfoni di Comingsoon.it, l'ex velino di Striscia la Notizia ha parlato di Giulia Salemi come la sua salvezza nella lunga permanza nella casa del Gf Vip:

"È stata la mia salvezza, la mia forza. Con la mancanza di mio figlio Leo e lo stress psicologico, lei era la mia ancora. La sera non vedevo l'ora di andare a dormire con lei. È stata la parte più bella e spensierata del mio Grande Fratello. Giulia mi fa stare bene, mi fa ridere e io la amo per questo. Abbiamo una complicità molto forte, io credo tanto in noi. Dopo Ariadna, è la prima persona che mi fa stare veramente bene. Sono innamorato, come lo è lei. Vogliamo costruire qualcosa di importante. È una bellissima persona, sia dentro che fuori. La sua è un'anima pura."

