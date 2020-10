Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: "Sono sconvolto, metto un punto"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex velino di Striscia con Massimiliano Morra dopo l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip.

Durante l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, ha riposto alle incalzanti domande del conduttore se ci sia, per la bella ex moglie di Flavio Briatore, una persona a cui sia legata sentimentalmente fuori dalla Casa.

La showgirl calabrese ha parlato solo di amicizie e non si è voluta sbilanciare. Al termine della puntata, la Gregoraci ha avuto un confronto con Pierpaolo, terminato nel peggiori dei modi. Lei lo ha mandato a quel paese e lui è scoppiato a piangere.

Gf Vip, Pierpaolo Pretelli su Elisabettta Gregoraci: "Sono sconvolto, metto un punto"

L'ex velino di Striscia ha rimproverato Elisabetta per non avergli detto che aveva qualcuno che l'aspetta fuori, mentre lei ha voluto ribadire che non vuole esporsi per il figlio e perché già nel corso della sua relazione con Briatore - durata bene 13 anni - la sua vita è sempre stata troppo esposta ai media.

Pierpaolo si è sfogato anche con Massimilano Morra, parlando anche del gesto della Gregoraci, quello di battere le mani sul petto, che a molti è sembrato un codice destinato a qualcuno fuori:

"Hai visto quel gesto? Se non avessi visto avrei continuato il mio percorso con lei, però se è così no. Però se vedo queste cose smetto, mamma mia, sono scioccato. Non so più cosa dire. Metterò un freno a mano. Non me l’aspettavo ti dico la verità. Ho in testa dei momenti nostri e adesso rileggo tutto in maniera diversa. Ma come cavolo ha fatto?”

Successivamente Pierpaolo, parlando con Tommaso Zorzi, non è riuscito a nascondere tutta la sua amarezza per una situazione che, se avesse compreso prima, non avrebbe mai forzato:

"Non mi va di buttarle nulla addosso, ma ci sono veramente rimasto… questa cosa del cuore così è pesante. Nei filmati ci sono dei momenti in cui dicevo cose belle e lei guardava la telecamere. Ma perché mi ha fatto questo? Dimmi subito di no, io non devo chiedere l’elemosina a nessuno. Io sono talmente sce*o che non avevo notato nulla di strano. Ti giuro Tommy mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei poi sono di questo uomo qui. Se adesso viene lei e vuole parlarne ok, ma io adesso ho cambiato idea e non andrò a parlarle. Mi vengono i brividi, non me l’aspettavo. Ora non riesco ad andare da lei e chiederle se sta bene. Talmente mi sono esposto e sono passato da zerbino capisci? Ora nemmeno riesco a guardarla negli occhi".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip