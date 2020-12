Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli su Ariadna Romero: "Sto cercando di capire se la amo ancora" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo ripensa alla sua ex Ariadna ma nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più vicino a Giulia Salemi.

Cresce sempre di più l'intesa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex velino di Striscia la Notizia, però, è molto confuso e combattuto tra il ricordo di Elisabetta Gregoraci, la nuova conoscenza con l'influencer e il pensiero costante della sua ex Ariadna Romero.

La confessione al Gf Vip di Pierpaolo Pretelli

Da quando Ariadna è entrata al Grande Fratello Vip, Pierpaolo non fa che pensare a lei. Nella sua quotidianità, però, c'è la nuova conoscenza di Giulia, con la quale sembra essersi creato un feeling molto speciale. Un argomento molto delicato ripreso da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del reality show andata in onda ieri su Canale 5.

Chiamato nella mistery room, Pretelli ha rivisto le immagini del suo incontro con la Romero. A scuoterlo però, non è solo il pensiero del piccolo Leonardo, ma anche la nostalgia per la famiglia. "Pensavo di aver superato questa fase. Ci siamo lasciati per cose banali. Eravamo ancora innamorati. L'ultima volta che ci ho riprovato con lei è stato subito dopo il lockdown, perché ero solo e ho riflettuto molto. Le ho detto tutto quello che provavo per lei, il sentimento non è mai morto, la amavo ancora. Gliel'ho detto con le lacrime agli occhi" ha rivelato emozionato il modello.

"La sua reazione? Era attenta. [...] Ho provato a riconquistarla partendo da zero. Non volevo vivere con il rimpianto. Mio figlio è nato dall'amore, Leonardo è il frutto dell'amore. Sto cercando di capire se la amo ancora, sto cercando di distringuere il sentimento verso la madre di mio figlio e l'amore che ho provato e non so ancora se provo per lei" ha aggiunto Pierpaolo. "Mi piacerebbe rivederli insieme" ha dichiarato Elisabetta in collegamento dallo studio del Gf Vip. A mandare ancora di più in confusione il ragazzo, è stato l'arrivo nella Casa di Giulia, con cui sembra aver instaurato un rapporto molto speciale.

