Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sofferente e al limite delle lacrime: "colpa" di Giulia Salemi (VIDEO)

Gossip TV

Durante il Gf Vip Late Show, Tommaso Zorzi mette alla prova Pierpaolo Pretelli grazie alla complicità di Giulia Salemi.

È possibile innamorarsi e conoscersi realmente in un reality show? Tommaso Zorzi è deciso a scoprirlo durante il suo Gf Vip Late Show, che come sempre ha spopolato tra i fan del programma, finendo in tendenza su Twitter. L’influencer milanese ha messo alla prova Pierpaolo Pretelli, con la complicità di Giulia Salemi, portandolo al limite delle lacrime.

GF Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Pierpaolo Pretelli

Continua il successo strepitoso del Gf Vip Late Show, il programma creato e condotto da Tommaso Zorzi che sta spopolando tra i fan del reality show di Canale5. L’influencer milanese continua ad arricchire il forma con nuove e divertentissime prove che hanno coinvolto anche Pierpaolo Pretelli, con la complicità di Giulia Salemi. La bella italo-persiana ha lasciato la Casa dopo aver perso al televoto contro Stefania Orlando, ma Zorzi ha voluto che fosse presente a Cinecittà grazie ad una chat istantanea.

La Salemi, infatti, ha ricevuto il compito di mettere alla prova il suo fidanzato con domande piuttosto scomode, ovvero quelle che (ammettiamolo) nessuno uomo vorrebbe mai ricevere. Quale è la mia canzone preferita? Il mio numero di scarpe? Il nome del libro che ho scritto? E tante altre domande piuttosto specifiche che hanno messo in crisi il Pretelli. Lo scopo di Zorzi, infatti, è proprio quello di scoprire quanto si conosce la coppia, pur avendo vissuto nella realtà ristretta e fuori dal comune del Gf Vip.

Giulia non ha risparmiato la sua dolce metà che, ad ogni errore, si è visto costretto a subire l’antica e dolorosa pratica della ceretta, offerta dalle mani gentili di Dayane Mello. Alla fine della prova che lo ha ridotto al limite delle lacrime, il Pretelli ha totalizzato un ottimo numero di risposte esatte che gli hanno permesso di risparmiare i suoi amati peli di braccia e gambe. Mentre il clima in Casa si distende grazie all’ironia di Zorzi, Rosalinda Cannavò parla del futuro fuori dal programma e spera di trovare ancora Zenga ad attenderla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.