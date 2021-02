Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli rivela: "Essere finalista era uno stimolo a continuare" (VIDEO)

Gossip TV

La confessione di Pierpaolo dopo essere stato proclamato secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è stato eletto come secondo finalista ufficiale della quinta edizione del programma. A distanza di alcune ore dalla diretta, il modella ha raccontato tutte le emozioni vissute dopo la proclamazione in studio.

Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del Gf Vip, lo sfogo dopo la proclamazione

Rimasto in disparte con Andrea Zenga, Pierpaolo è tornato a parlare dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip rivelandogli tutte le emozioni vissute quando è stata proclamato finalista. Nonostante la carica ricevuta dalla vittoria, l'ex velino di Striscia la Notizia sembra sentirsi responsabile verso Andrea Zelletta, che si è visto sfumare la prima possibilità di aggiudicarsi la Finale.

Zelletta, seppur contento per la vittoria di Pretelli, non ha nascosto infatti il suo dispiacere nel non aver ricevuto quella "carica in più" che la nomina come finalista gli avrebbe potuto dare. Una delusione che sembra aver toccato anche il suo amico che, parlando con Zenga, ha rivelato: "So che essere in Finale era uno stimolo a continuare".

"Mi sentivo come se dovessi scusarmi, ci sono persone che riescono a scindere... io mi sono affezionato e non riesco" ha aggiunto Pierpaolo mostrandosi molto comprensivo verso la reazione di Andrea dopo la diretta del Gf Vip. Dopo aver ascoltato con attenzione le parole del modello, il figlio di Walter Zenga ha affermato: "Ti capisco, ma mi è piaciuto come hai reagito, hai avuto rispetto di Andrea... ogni giorno sei una conferma".

