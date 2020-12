Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli rivela: "Elisabetta Gregoraci non mi è indifferente, mi sono chiuso per proteggermi"

Gossip TV

Pierpaolo apre il suo cuore al Grande Fratello Vip e svela cosa prova realmente per Elisabetta.

Pierpaolo Pretelli ha finalmente deciso di aprire il suo cuore e svelare cosa realmente prova per Elisabetta Gregoraci. Ricordiamo che, questi, potrebbero essere gli ultimi giorni della showgirl calabrese nella Casa del Grande Fratello Vip, visto che si è mostrata sempre più convinta ad abbandonare il programma prima delle feste di Natale.

Pierpaolo Pretelli apre il suo cuore a Elisabetta Gregoraci, la confessione al Gf Vip

Elisabetta pare essere decisa a non accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip. Abbandonare la Casa di Cinecittà vorrebbe dire anche perdere Pierpaolo, con cui ha condiviso gioie e dolori. Tuttavia, da quando l'ex moglie di Flavio Briatore ha chiarito la sua posizione, l'ex velino di Striscia la Notizia ha deciso di prendere le distanze dalla donna e da una situazione che lo faceva stare davvero male.

Il comportamento di chiusura di Pretelli non è piaciuto alla Gregoraci che ha deciso di affrontarlo nuovamente. La showgirl gli ha espresso tutte le sue perplessità, supportata anche da Andrea Zelletta che ha visto un distacco del modello anche nei suoi confronti. Messo alle strette dai due concorrenti del Gf Vip, Pierpaolo ha provato a giustificarsi affermando di voler risolvere le cose da solo.

Per quanto riguarda invece il suo allontanamento da Elisabetta, Pierpaolo ha finalmente aperto il suo cuore ammettendo di provare ancora qualcosa per lei: "Se ad oggi lei facesse un passo nei miei confronti, riuscirei a far tornare tutto come prima. Ancora sono sensibile nei suoi riguardi, non mi è ancora indifferente". E ancora: "Vorrei lo fosse e vorrei far nascere un’amicizia normale ma ancora non ci riesco. Ho un malessere dentro, mi sono chiuso per proteggermi, ma non è che non vengo da te perché non mi interessa. Se tutto fosse andato come speravo non saremo qui a parlare di questo".

