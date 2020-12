Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ripensa all'ex Ariadna Romero: "La cosa che a oggi mi rende triste è..." (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo condivide con i suoi amici le sensazioni provate nel rivedere la sua ex al Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli sta attraversando un momento di grande crisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il modello ha confessato di non capire bene le proprie sensazioni ma di essere rimasto profondamente colpito dall'incontro con la sua ex Ariadna Romero, la mamma di suo figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli ripensa all'ex Ariadna Romero, la confessione al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sua ex Ariadna, che ha deciso di raggiungerlo fuori la Casa di Cinecittà per raccontargli tutte le novità riguardanti la vita del piccolo Leonardo. Un incontro emozionante che ha scatenato qualcosa in lui.

Parlando con i suoi amici, Pretelli ha condiviso con loro le sensazioni provate nel rivedere la Romero. I due, come ha ricordato il ragazzo, avevano anche cercato di dare una seconda possibilità alla loro relazione ma la cosa non aveva funzionato. A tormentare il giovane concorrente del Gf Vip è la possibilità di ritornare insieme alla bellissima attrice e modella: "La cosa che a oggi mi rende triste è il fallimento familiare. Il fatto che non sono riuscito a portare avanti quello che avevo creato. Mai dire mai nella vita, ma le cose cambiano".

Leggi anche La madre di Tommaso Zorzi commenta la Nomination a Stefania Orlando

Pierpaolo ha confessato che entrambi hanno avuto storie nel mezzo, probabilmente non troppo importanti, e che la presenza di un figlio è fondamentale. "Il bambino non c'entra perchè quando finisce l'amore per la tua donna resta quello per il bambino. Tu il bambino te lo vivi quindi...ma hai visto lei come ti guardava" ha affermato Andrea Zelletta. "Mi passano per la mente tutti i momenti belli passati insieme con il bambino. Non so se quello che ho dentro è una cosa razionale e lucida o solo frutto del contesto in cui sto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.