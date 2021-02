Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli: "Penso di aver penalizzato Giulia" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo confida ad Andrea Zenga di sentirsi in colpa per aver penalizzato Giulia al Grande Fratello Vip.

Nuove confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli, parlando con Andrea Zenga, gli ha confidato di sentirsi in colpa per aver in qualche modo influenzato il percorso di Giulia Salemi nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lo sfogo di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia è stata nominata da quasi tutti i concorrenti del gioco. Nomination che hanno profondamente scosso l'influencer, ma anche Pierpaolo. L'ex velino di Striscia la Notizia, infatti, ha confidato ad Andrea di sentirsi in colpa per aver penalizzato il percorso della sua fidanzata.

Secondo Pretelli, la Salemi ci rimarrebbe molto male se dovesse uscire a pochi giorni dalla finale del Gf Vip, ma soprattutto sarebbe un gran peccato per il suo percorso: "Alla fine lei vivendo la sua storia con me, mi sento di averla penalizzata. Se non fosse iniziata la nostra storia, magari avrebbe coltivato nuove amicizie e non avrebbe avuto alcuni scontri". "Tu hai fatto un percorso diverso. Tu sei tu e lei è lei" ha prontamente replicato Zenga cercando di rassicurare l'amico.

Pierpaolo ha poi continuato rivelando di essere amareggiato dall'umore di Giulia: "Dice che va via con amicizie che non sa quanto valore abbiano dopo le Nomination di ieri [...] Io vorrei tranquillizzarla". "...però non sentirti in colpa. È vero, forse sarebbe potuta arrivare più avanti o forse no. Vediamo che succederà...Ti dico con dispiacere che io non avrei cambiato la mia nomination, ma lei sapendo di tutti i voti è andata dritta anche lei nominando chi si sentiva, senza fare strategia. È stata tosta, io al posto suo avrei nominato me" ha concluso Andrea.

